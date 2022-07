Geparkeerde auto volledig uitgebrand op Oude Klapwijkseweg in Pijnacker

Reizigers van EBS kunnen nu contact­loos betalen in alle bussen die in Haaglanden rijden

Reizigers in de regio Haaglanden kunnen vanaf vandaag in de bussen van EBS in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard – ook via hun mobiel. De vervoerder introduceerde de nieuwe betaalmethode onlangs ook al op de stadsbussen in Delft.

29 juli