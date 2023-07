Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Delft vandaag

indebuurt.nl Heera viert Keti Koti: 'Ik sta op deze dag stil bij waar ik vandaan kom'

Tijdens Keti Koti herdenken en vieren we de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden. Vorig jaar werd de dag voor het eerst in Delft gevierd en Heera Dijk was daarbij. Ook dit jaar is ze weer van de partij om te vieren dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft.