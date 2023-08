Over de stadsgrens worden er hoge boetes voor uitgedeeld, maar Delft ziet messenver­bod niet zitten

Buurgemeenten nemen al maatregelen tegen het oplaaiende geweld met messen op straat. Wie met een zakmes of stiletto op zak wordt gepakt in Rijswijk, Westland of Zoetermeer, krijgt een boete van minimaal 200 euro. Maar het stadsbestuur van Delft ziet zo'n plaatselijk messenverbod nu niet zitten.