Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Delft vandaag

Cor, die openlijk homoseksu­eel is, houdt zich moeiteloos staande in omgeving die niet altijd tolerant is

Cor Verbree heeft zo’n vierduizend keer gespeeld bij kerkdiensten en begrafenissen. Het is een imponerende statistiek voor de bekende Westlander, die volgende week viert dat hij veertig jaar organist in De Hoeksteenkerk in Monster is. Het toont de trouw van Verbree, die als leraar en scheidsrechter eveneens al ruim vier decennia actief is. Verbree, die openlijk homoseksueel is, houdt zich moeiteloos staande in een omgeving die ook in het Westland niet altijd tolerant is.