De Bieslandda­gen komen eraan: dit staat er op het programma

Een tochtje met de trekker, een antiekmarkt, leren over dieren en polsstokspringen: het is weer tijd voor de jaarlijkse Bieslanddagen. Jong en oud beleeft op zaterdag 2 en zondag 3 september allerlei gratis activiteiten in de polder. Lees hier het programma.