Gerrit (64) verkoopt al 47 jaar kerstbomen: ‘Kleinkinderen van eerste klantjes halen hier ook een boom'

Op de hoek van de Van Foreestweg en de Van der Lelijstraat kan niemand dezer dagen om het kerstgevoel heen. De uitgebreide verkoopplek van Gerrit Doesburg heeft in de eerste week vooral de vaste klanten van weleer getrokken, meldt hij tevreden. ,,Ik moest na 46 jaar aan 't Haantje een nieuwe plek zoeken omdat ze het spoor gaan verbreden. Dat was wel schrikken, hoor. Het valt niet mee om in Delft een geschikte stek te vinden, vlakbij je oude verkooppunt. Want dat vond ik wel belangrijk: dat de mensen die al jaren bij me kwamen, me een beetje in de buurt zouden kunnen vinden."