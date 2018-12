Geschiedenis Nootdorp vastgelegd in 100 prenten

,,Het zijn allemaal kleine pennenstrepen’’, vertelt de 78-jarige Van der Sman. Het boek heet daarom toepasselijk Nootdorp in pennenstreken en bevat 108 tekeningen van Nootdorp. Het boek is een waardevolle weergave van de geschiedenis. ,,De meeste gebouwen die ik heb getekend, zijn gesloopt. Sommige heb ik van een foto moeten natekenen.’’ Zijn favoriete plek om te tekenen is bij een paar oude huisjes tegenover de roomskatholieke kerk aan de Veenweg. ,,Vroeger, toen ik jong was, gingen mensen met zwarte koetsen naar de kerk. Tijdens de dienst stonden de paarden in de schuur en na de dienst werden ze weer ingespannen om naar huis te gaan.”