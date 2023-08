Aha! Dus zo zijn de hofjes in Delft ontstaan

Bijna 1300 lachgas­fles­sen met straatwaar­de van 90.000 euro gevonden in pand, man (36) opgepakt

In een pand aan de Meesterstraat in Nootdorp heeft de politie ruim 1200 lachgasflessen gevonden. ,,Een 36-jarige man uit Nootdorp is aangehouden als verdachte op grond van de Opiumwet.”