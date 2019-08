Getuigen gezocht die 41-jarige Hagenaar tijdens ruzie zagen inrijden op persoon bij Prismastraat Nootdorp

Bacinol en Huszár slaan handen ineen: ‘We willen de drempel tussen horeca en kunst weghalen’

12:04 Een cadeau voor de stad, zo noemde wethouder Bas Vollebregt (Cultuur) De Salon van Huszár die hij onlangs opende in het gebouw aan de Hooikade. De Salon, met als hoogtepunt de kunstmuur, is een samenwerking tussen de brasserie en kunstenaarscollectief Bacinol en is bedoeld om kunst en publiek samen te laten komen. ,,We willen de drempel tussen horeca en kunst weghalen”