Getuigen in vermissingszaak Mona melden zich

De politie heeft de afgelopen week tien tips ontvangen naar aanleiding van de vermissingszaak van Mona Baartmans uit Delft. De politie was onder meer op zoek naar twee inzittenden van een oranje Fiat Punto, die op de zondagmiddag van haar vermissing over het Oosteinde in Delft reden. Deze mensen hebben zich gemeld.

Onduidelijk is, of de getuigen de politie verder kunnen helpen bij de opsporing van de bekende Delftse, die al enkele weken wordt vermist. De politie vreest, dat zij niet meer in leven is.

Haar zoon Ton L. (60) uit Oud-Beijerland is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning. L. haalde zijn moeder op de bewuste zondagmiddag 23 september op in Delft. Ze bezochten haar echtgenoot die wordt verpleegd in een Haags verzorgingstehuis.

De Oud-Beijerlander zegt dat hij zijn moeder na de visite terug naar de Delftse binnenstad bracht. Ze zou de laatste honderd meter naar haar huis lopen.

Delft

Hij reed in een zwarte Renault Megane. Uit camerabeelden blijkt, dat Ton L. na het bezoek daadwerkelijk naar Delft is gereden. Hij arriveerde er om 17.06 uur, op een moment dat het regende en stormde.

Onduidelijk is echter, of zijn moeder op dat moment is uitgestapt. Wellicht hebben de passagiers van de Fiat Punto daar iets over kunnen vertellen.

Een dag later ontdekte de werkster echter dat Mona niet thuis was gekomen. De recherche zocht eerder deze week met speurhonden in Oud-Beijerland nabij de N217 naar de vermiste Mona Baartmans. Haar lichaam werd niet gevonden in de woonplaats van haar zoon.