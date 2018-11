Een medewerker van avondwinkel Oostpoort in Delft bleef woensdag zeer kalm tijdens een gewapende overval. Hij zag hoe de overvaller zenuwachtig werd toen zijn pistool klemde bij het doorladen, en besloot om zijn belager de winkel uit te praten. ,,Wij staan in direct contact met de politie, ze kunnen momenteel meekijken met de camera’s.”

De crimineel koos daarop eieren voor zijn geld en rende de winkel uit. De gehele poging tot een overval duurde slechts iets meer dan tien seconden.

,,Geld, geld”, blafte de man met de bivakmuts naar de kassamedewerker toen hij de avondwinkel binnenstormde. Hij laadde zijn wapen door en richtte het op het gezicht van de winkelbediende. De man achter de kassa zag echter dat het pistool bleef steken. ,,Daarmee was de angel eruit en voelde de medewerker geen dreiging meer van de man”, vertelt de eigenaar van de winkel over het gedurfde optreden van zijn werknemer.

Traangas

De werkgever is blij met de dappere actie, maar realiseert zich ook dat het anders af had kunnen lopen. ,,Een gewapende overvaller houdt er rekening mee dat de man achter de kassa ook een pistool, knuppel of traangas achter de counter heeft liggen. Of een klant kan proberen om in te grijpen. Een overvaller staat onder spanning en kan van de zenuwen ook de trekker overhalen, ook al is dat niet de bedoeling.”

De winkelier, die zelf in het verleden ook is beroofd, vertelt daarom aan zijn personeel om zich nooit druk te maken over het geld. ,,Dat regelt de verzekering wel, het is het niet waard om je leven ervoor te riskeren.”

Eigen veiligheid

Ook de politie weet niet of de actie van de kassamedewerker zo verstandig was. ,,Iemand die een overval meemaakt, moet zelf de afweging maken om zo te handelen dat zijn veiligheid zo min mogelijk in gevaar komt’’, meldt de politiewoordvoerder. De politie geeft tips: blijf kalm en accepteer dat je wordt overvallen. Het advies is om vooral mee te werken en niet de held te spelen. Ook is het belangrijk om goed te kijken naar de overvaller, om later een duidelijk signalement te kunnen geven.