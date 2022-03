Gewonde bij aanrijding tussen twee auto’s op Kruithuisplein in Delft

Stemmen in deze kerk? Neem meteen wat damesonder­goed en badslip­pers voor Oekraïne mee!

Stemmen in de kerk en meteen een zak met goederen afgeven voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne: het kan in Delfgauw op een van de stembureaus die maandag al zijn opengegaan.

15 maart