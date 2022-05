Gewonde bij brand op dak in Delft

Column De bittere smaak van teleurstel­ling: wie een beetje bijzonder wil eten wordt feitelijk de stad uit gejaagd

Den Haag is een wereldstad - maar niet op culinair vlak. Wie een beetje bijzonder wil eten wordt feitelijk de stad uit gejaagd. Niets ten nadele van de (paar) betere restaurants die we hebben, maar een stad met maar één Michelinster (restaurant Calla’s) is feitelijk geen stad.

