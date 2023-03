Gewonde na vechtpartij in Delft, aangehouden verdachte weer vrijgelaten

Burgemees­ter betreurt uiteenlo­pen­de informatie van politie over brand: ‘Vervelend voor betrokke­nen’

Burgemeester Björn Lugthart van Pijnacker-Nootdorp betreurt het dat er na de garagebrand in Het Baken in Pijnacker eind januari verschillende berichtgevingen naar buiten zijn gebracht door de politie. ‘Dat is heel vervelend voor de betrokkenen’, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.