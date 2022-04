Gewonde zwaan op spoor zorgt voor vertraging

video Zwartrij­der scheldt personeel ‘voor van alles’ uit en bekogelt tram vanaf spoor: schade tot wel 1000 euro

Een man die niet had ingecheckt heeft voor flink wat opschudding gezorgd in de tram in Zoetermeer. Hij ging in discussie met controleurs, schold hen uit en gooide daarna een steen door de ruit. De politie is nu op zoek naar de man, die op beveiligingscamera's is vastgelegd.

