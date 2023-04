‘Gezicht op Delft’ verpest door reclamebord op plek waar je beroemde werk van Vermeer live kunt zien

Beveiliger Herman (65) heeft ‘zijn’ Meisje weer terug: ‘Zoveel met haar meegemaakt’

Zijn Meisje met de Parel is terug in Den Haag. Herman (65) moest het anderhalve maand zonder haar doen omdat het doek in Amsterdam nodig was. Het duurde de beveiliger van het Mauritshuis net iets te lang, want de Mona Lisa van de Lage Landen hoort hier in Den Haag, in zijn museum. Waar Herman op zijn Meisje kan passen.