Gezinshuis met intensieve behandeling in Delft

UPDATE Zoekactie bij Heinenoord naar vermiste Mona (79) na serieuze tip

6:05 De politie is vanavond een zoekactie gestart naar de al lange tijd vermiste Mona Baartmans (79). Forensische medewerkers zijn momenteel aanwezig in de polder De Buitenzomerlanden in het Zuid-Hollandse Heinenoord.