Ginita (26) uit Nootdorp is Bollywoodster: ‘In India word ik verafgood, maar ik ben te Dutch voor kapsones’

Als Ginita Sunaina in India naar een feest gaat, dan weet ze een ding: de fotografen en handtekeningenjagers staan in de startblokken zodra ze haar auto uitstapt. ,,Ik ben een onderdeel van Bollywood en dat heeft daar zo'n magische klank. Onvergelijkbaar met een acteursleven in Nederland. In het zuiden van India worden Bollywoodsterren zelfs verafgood. En dat bedoel ik letterlijk, hè.”



Het staat in schril contrast met het leven dat de Nootdorpse - geboren in Den Haag - een decennium geleden leidde. ,,Glamour en showbizz? Mijn ouders waren veel meer gefocust op cijfers. Ik leerde goed en ging naar het gymnasium. Mijn leven stond in het teken van school.”