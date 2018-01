Gospel tussen de blues

De Amerikaanse zangeres Sugar Queen (de artiestennaam van Michele Denise) is misschien wel de meest prominente vertolker van het gospelgenre tijdens het festival. Ze reist met haar Straight Blues Band naar Delft, waar ze zaterdag 17 februari vanaf 15.00 uur optreedt in café De Oude Jan. Ze zingt vol emoties over onrechtvaardigheden en verloren liefdes. De veelzijdige zangeres heeft veel opgetreden in de Verenigde Staten en Azië. Zoals veel andere zangeressen, begon ze haar muzikale reis in de (zwarte) baptistenkerk.

Gospelliefhebbers kunnen last krijgen van keuzestress, want vrijwel gelijktijdig treedt het Elijah Gospel & Soulchoir op. Het optreden heeft plaats in de Maria van Jessekerk, tussen 14.30 en 15.30 uur. En voor de liefhebbers draait op donderdagavond 15 februari de film The Gospel According To Al Green in Filmhuis Lumen.

De aandacht voor gospel hoeft geen verbazing te wekken. De stichtelijke gospel en de wereldse blues zijn loten aan dezelfde muzikale stam. Beide muzieksoorten vinden hun oorsprong in de katoenvelden van de zuidelijke staten van de Verenigde Staten, waar slaven liederen zongen op de ritmes die ze hadden meegebracht uit Afrika.

Connectie

Wie meer wil weten over de connectie tussen blues en gospel, kan vrijdag 17 februari terecht in het Rietveld Theater. Blueszanger Big Bo vertelt in een intieme setting over het ontstaan van de blues, gelardeerd met de muziek zoals die te horen was in de jaren van de vroege slavernij tot de trek naar de grote steden in de jaren 50 in de Verenigde Staten.

Het zijn slechts enkele hoogtepunten uit het festival, dat groter is dan ooit. Verspreid over drie dagen zijn er maar liefst tachtig optredens gepland, verdeeld over 36 locaties in de historische binnenstad. De optredens vinden veelal in cafés plaats.

Zoals gebruikelijk staat de top van de Nederlandse en Belgische bluesscene geprogrammeerd tijdens het bluesweekend.