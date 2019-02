Gouden Eeuw komt tot leven in Delft

In de stad van Johannes Vermeer, Antonie van Leeuwenhoek en het historische grachtendistrict is de Gouden Eeuw nooit ver weg. Met Rembrandt heeft Delft op het eerste gezicht echter niet zoveel. Maar op één plaats in Delft is de grote meester wel degelijk aanwezig. We hebben het over de Royal Delft Experience, het eigen museum van de Porceleyne Fles aan de Rotterdamseweg in Delft.



Op ware grootte hebben twee meesterschilders de beroemde Nachtwacht in Delfts blauw nageschilderd. ,,Het schilderij bestaat uit 480 tegels’’, zegt medewerkster Helen Taylor tijdens een rondleiding over de expositie waar de Gouden Eeuw herleeft. ,,Onze meesterschilders Nico de Graaf en Jos van der Giessen hebben er in 1999 een jaar aan gewerkt. Ze hebben de afbeelding met houtskool opgezet en vervolgens met verf ingevuld. Wat zij deden, was in zekere zin moeilijker dan wat Rembrandt heeft gedaan. Die had het hele kleurenpalet tot zijn beschikking. Onze schilders hebben alleen zwarte verf, die pas bij het bakken de typische blauwe kleur krijgt. Door de verf te verdunnen, worden verschillende tinten blauw bereikt.’’