Grafmonument van zeevaarder Piet Hein is toe aan grootschalige renovatie

Burgemees­ter sluit bedrijfs­pand in Delfgauw na aantreffen hennepkwe­ke­rij

In een bedrijfspand aan de Schepenstaat in Delfgauw is een hennepkwekerij aangetroffen door de politie. Burgemeester Björn Lugthart heeft het pand vrijdag gesloten voor een tijd van zes maanden.