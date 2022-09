Grasmaaier rijdt over accupakketten: agenten gecontroleerd op ademhalingsproblemen

Kinderen uit Voorscho­ten fietsen het verst naar middelbare school, die uit Den Haag het kortst

In de gemeente Voorschoten moeten kinderen het verst fietsen naar hun middelbare school, die ligt op gemiddeld 2,6 kilometer. In Den Haag is de middelbare school betrekkelijk dicht bij huis gevestigd: op 0,8 kilometer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

14 september