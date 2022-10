Gratis hulp bij DigiD-zaken bij bibliotheek in Delft, ook als je geen lid bent

Iets regelen via DigiD, een toeslag aanvragen of een bericht lezen in MijnOverheid, dat is voor veel mensen een ingewikkelde zaak. Daarom is deze week bij bibliotheek DOK een gratis Informatiepunt Digitale Overheid geopend. DOK-medewekers geven gratis advies.