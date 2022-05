Gratis plantjes ophalen bij inleveren stoeptegel kan binnenkort weer op vier plekken

Delft zet opnieuw een tandje bij om stoeptegels in de stad te vervangen door plantjes. Op vier plekken in de stad houdt de organisatie De Klimaatmaat de komende maanden acties waarbij bewoners een stoeptegel uit hun tuin of bij hun voordeur kunnen inruilen voor gratis plantjes. De eerstvolgende inleveractie is op zondag 5 juni bij de Papsouwselaan/Pad van Troje in de wijk De Hoven.