GroenLinks-politica Huri Sahin verkent of linkser stadsbestuur in Delft slaagt

interview Raadslid en ‘enfant terrible’ Jan Peter de Wit zwaait na 24 jaar af: ‘Weet ik veel wat de burger wil’

Hij heeft een strafblad, naar eigen zeggen een antisociale persoonlijkheidsstoornis en is geïnspireerd door De Tegenpartij in het bedrijven van politiek. Enfant terrible Jan Peter de Wit (62) zwaait na 24 jaar af als raadslid in Delft. ,,Weet ik veel wat de burger wil.”

2 april