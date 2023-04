Grootste faculteit TU Delft ontruimd vanwege stroomstoring: aggregaat als noodoplossing

Patiënten dupe na overname door Centric Health: ‘Moeder (92) moest drie weken bellen voor medicijnen’

Patiënten die als zij bellen voor medicijnen drie weken lang niemand te pakken krijgen, patiënten die om hun medisch dossier moeten zeuren om bij een specialist terecht te kunnen, maar ook patiënten die met ernstige klachten pas anderhalve week later bij de huisarts langs mogen komen. Het is schering en inslag in deze huisartsenpraktijk die op de vingers is getikt door de inspectie.