Grootste kans van slagen voor rijbewijs buiten Randstad: ‘Tram zal je in Enschede niet gauw tegenkomen’

Voedselban­ken komen zo veel groente tekort, dat ze het zelf maar inkopen: ‘Lang kunnen we dit niet volhouden’

Voedselbanken kampen met een tekort aan groente, nu er steeds minder ‘kasvoer’ wordt geproduceerd. Waar ze in Westland nog teren op een paar ‘directe lijntjes’, is de situatie bij voedselbank Haaglanden veel schrijnender. Daar kopen ze al groente in. ,,Dat is nog nooit eerder gebeurd.”

17:04