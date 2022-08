Grote stroomstoring in Den Hoorn, 1170 huishoudens en bedrijven tijdelijk zonder elektriciteit

Islamiti­sche school na zes afwijzin­gen eindelijk van start in Delft: ‘Wij spreken hier gewoon Nederlands’

Nadat Stichting Islamitisch College zes keer werd afgewezen, is vorige week toch hun islamitische basisschool De Nieuwe Maan geopend. Nu nog met vier lokalen in de Delftse binnenstad, straks in een groter gebouw in Delft-Zuid. Directeur Mert Özekici verwacht te gaan groeien naar een school met dubbele groepen.

