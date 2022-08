Grote stroomstoring in Den Hoorn verholpen, bouwcentrum Bauhaus weer open

updateDen Hoorn is maandagochtend getroffen door een grote stroomstoring. Dat meldt netbeheerder Westland Infra. Ongeveer 1170 huishoudens en bedrijven hadden tijdelijk geen elektriciteit. Rond 13.00 uur was de storing verholpen.

Het bouwcentrum Bauhaus in Den Hoorn was tijdelijk gesloten vanwege de storing. Toen de storing opgelost was had het bedrijf ook weer stroom, maar de computers moesten weer opgestart worden. Het filiaal bleef daarom nog dicht, maar ging aan het einde van de middag weer open.

Graafwerkzaamheden

Westland Infra maakte rond 08.30 uur melding van de storing. Het elektriciteitsnet was beschadigd geraakt bij graafwerkzaamheden door een ander bedrijf. De monteurs van de netbeheerder kwamen direct ter plaatse. Rond 08.45 uur hadden 340 klanten weer stroom, ongeveer een kwartier later waren in totaal 820 klanten weer voorzien van elektriciteit. Om 13.00 uur was de storing volledig verholpen.

Ook in de Delftse wijk Voordijkshoorn, die onder het gebied van netbeheerder Stedin valt, is er een stroomstoring gemeld. Zo’n 40 klanten met postcode 2614 waren de dupe van deze storing, die in de loop van de ochtend al was opgelost.

