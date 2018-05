Grote, zwarte rookwolken op de A13 door autobrand

Delft verbaast 'Kanker heeft kijk op leven veranderd'

17:05 ,,Driemaal is scheepsrecht!'' zegt een superblije Dave Hoek en balt triomfantelijk zijn vuist om die woorden kracht bij te zetten. En reden tot blijdschap heeft hij, want tot drie keer toe in dertien jaar tijd genas hij van blaaskanker. Eerst in 2005, toen bij hem een agressieve vorm van dit type kanker werd geconstateerd. Maar na een behandeltraject waarbij tumoren operatief werden verwijderd, chemotherapieën en cystoscopieën, werd hij uiteindelijk 'schoon' verklaard. In 2007 stak de ziekte echter opnieuw de kop op en begon het behandeltraject van voren af aan met wederom genezing tot gevolg.