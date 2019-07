Hagaziekenhuis heeft tweede locatie voor prostaatkankercentrum

Vijf jaar cel voor schietpar­tij Gaaistraat in Delft

9:08 Ali S. (35) uit Delft is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor een schietpartij in de Gaaistraat in Delft op 2 oktober vorig jaar. De verdachte ontkende, maar volgens de Haagse rechtbank is er voldoende bewijs tegen hem.