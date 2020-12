Hagenaar (23) blijft langer vastzitten voor fatale steekpartij in Delft waarbij 36-jarige Chakib omkwam

De Hagenaar is een van de drie verdachten in het onderzoek naar de steekpartij. Het voorarrest van een 22-jarige man uit Delft is vorige maand ook met 90 dagen verlengd.



De 36-jarige Chakib, bijnaam Sjakie, werd dinsdag 1 september rond 14.15 uur dood aangetroffen in een woning aan de De Colignystraat in Delft. ,,Het 36-jarige slachtoffer bleek te zijn neergestoken en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen”, liet de politie destijds weten. Na de steekpartij volgde een grootschalig onderzoek. Hierbij werden in totaal twee Delftenaren en een Hagenaar aangehouden.