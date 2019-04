Hagenaar (46) overleden na valpartij met scooter door omgevallen schrikhek

De Hagenaar was niet de enige betrokkene. Ook een 53-jarige Delftenaar op een andere scooter kwam ten val door het omgevallen hek. Hij ligt nog in het ziekenhuis.



De politie heeft gisteravond een reconstructie gemaakt van het ongeval. ,,Het was een eenzijdig ongeval, maar de oorzaak weten we nog niet. Die proberen we door middel van een reconstructie te achterhalen”, aldus een politiewoordvoerster. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft metingen verricht, er zijn foto's gemaakt en video-opnames gemaakt.



