Haokun (22) onderzocht vegetarisme hier en in China: ‘In Randstad zijn klimaat en inkomen leidend voor keuze geen vlees te eten’

Nootdorpse straat smeekt om kappen van twee groene reuzen: ‘Opbrengst zonnepane­len is een stuk minder’

6 oktober Kap de twee gigantische Canadese populieren die hun schaduw werpen over de huizen in de Spirea in Nootdorp. Dat vragen de bewoners van de straat aan de gemeente. De groene reuzen zijn zo hard gegroeid, dat ze voor hen het woongenot flink bederven.