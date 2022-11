Hart voor Delft roept stadsbestuur op: ‘Pak drillrappers harder aan met online gebiedsverbod’

Ook in Delft en omgeving zijn problemen met drillrappers. Jongeren in zulke groepen dagen elkaar eerst via social media en daarna vaak ook in het echte leven uit. De confrontaties gaan meestal gepaard met wapens en geweld. Zo vochten drillrappers eind 2021 te midden van winkelend publiek in winkelcentrum De Hoven met grote kapmessen. Een Delftse tiener die daarbij betrokken was, werd een paar maanden later in Zoetermeer in zijn gezicht geschoten.