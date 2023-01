Hartproblemen zetten streep door portierswerk Bert Droog: ‘Dit werk kan je niet doen op halve kracht’

Buurt blij: geen ‘verslaaf­den en dealers’ maar buren met verstande­lij­ke beperking: ‘Jíj bent altijd welkom’

Drugsdealers in de straat, overlast van dronken zwervers, rondslingerende injectienaalden. Bewoners voorzagen een ramp toen ze hoorden dat de oude school in de straat plaats zou maken voor een opvang van mensen met verslavingen en psychiatrische problemen. In plaats daarvan wonen er nu mensen met een lichte verstandelijke beperking. De buurt is blij.

23 november