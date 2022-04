Hechte familie vol rasechte ondernemers: ‘Als jongetje stond ik met rode oortjes in lingeriewinkel van mijn moeder’

Eindelijk! Artiesten spelen na twee jaar stilte weer voor Delfts festivalpu­bliek

Na twee jaar stilte is er donderdag weer leven in de brouwerij in Delft. Artiesten treden op in cafés, kroegen en bij studenten thuis tijdens het rondreizende muziekfestival Popronde Delft en studentenkamerfestival Stukafest.

31 maart