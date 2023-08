Heinde & Ver sluit plotseling de deuren: 'Pijnlijk om reserveringen af te moeten zeggen'

Boa's handhaven strenger op zwemmen rond de Schie: niet alleen verboden, maar ook levensge­vaar­lijk

De Delftse boa’s controleren en handhaven deze zomer strenger op zwemmen in de Schie, wat niet alleen verboden is maar ook levensgevaarlijk. Ook kijken zij naar het gebruik van alcohol in de binnenstad dat ook niet is toegestaan. Op pad met handhavers Maaike de Kroon en Hannah Koorneef. ,,Voor ons is gastheerschap van groot belang, we gaan dus eerst het gesprek aan.”