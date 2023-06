Helder in Delft vanochtend

Rodney fietst voor broer (33) die uitgezaai­de kanker heeft, maar ook voor zichzelf: ‘Eindelijk kan ik huilen’

Een zeldzame tumor in het hart, was de keiharde diagnose die de broer (33) van Rodney van der Meijs kreeg. Inmiddels, 2,5 jaar later, is de kanker uitgezaaid. Om geld op te halen voor de ziekte, gaat Rodney een ‘pokkenberg’ in Frankrijk beklimmen. Al doet-ie dit ook een beetje voor zichzelf. ,,Dan kan ik huilen. Eindelijk.”