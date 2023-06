Heldere dag in Delft

indebuurt.nl Leuk om te weten: zo komen de Delftse woonwijken aan hun naam

Tot en met de negentiende eeuw bestond Delft alleen uit het gebied dat we nu de binnenstad noemen. Vanaf de twintigste eeuw zijn daar zeven woonwijken omheen gebouwd. De namen van deze wijken zoals Wippolder, Hof van Delft of Buitenhof ken je misschien wel. Maar weet je ook waar ze vandaan komen? Dat zoeken we voor je uit.