Heldere ochtend en middag in Delft

‘Iets te zware’ doelman Huub groeit uit tot held: ‘Hij heet Koning, maar keept ook als een koning’

De 19-jarige Huub Koning is niet voorzien van een sixpack en heeft niet het postuur van een afgetrainde topatleet. Maar doordat de doelmanvan RKDEO drie strafschoppen tegenhield, staan de Nootdorpers wel op de rand van promotie naar de eerste klasse. En dus was Koning bij zijn club even echt de koning. ,,Ik ben een levensgenieter, dat kan je nu nog steeds wel zien, toch?”