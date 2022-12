Helen Smees (61) is wijkverbinder: ‘In het buurthuis vond ik zelf ook veel steun’

Snelweg A12 bij Zoetermeer na kerst drie dagen helemaal dicht: tot drie kwartier omrijden

Rijkswaterstaat sluit de A12 bij Zoetermeer ruim drie dagen volledig af tussen kerst en oudjaarsdag. Dat zorgt voor forse overlast want omrijden via A4, A20 of N11 kost 30 tot 45 minuten extra reistijd. Zoetermeer maakt zich op voor grote drukte op de wegen in en rond de stad.

20 december