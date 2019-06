Helft minder dieren overgezet tijdens paddentrek

Dat blijkt uit het verslag van de paddentrek 2019. De vrijwilligers hebben tussen 22 februari en 6 april in de hele regio Delfland in totaal 8177 amfibieën naar de overkant van de weg geholpen. Dat waren er vorig jaar met bijna 15.000 véél meer. Bovendien bedroeg het aantal overzetdagen nu 34, tegen 24 vorig jaar.

Op plekken waar relatief veel amfibieën slachtoffer worden van het verkeer neemt de populatie af, zoals onder meer op delen van de Kerkpolderweg in Delft, waar geen overzetacties zijn. Tijdens de trek komen bovendien veel amfibieën in straatkolken (putten) terecht. ‘Extra maatregelen ter voorkoming lijken op zijn plaats', schrijft de KNNV.

Positief is daarentegen dat op plekken met natuurvriendelijke oevers meer padden en salamanders voorkomen, zoals bij de Van der Slootsingel in Delft. Zonder de inzet van overzetters zou deze plek geen amfibieën hebben, omdat de verkeersdruk in de wijk erg hoog is, aldus de KNNV. Ook de Middelweg in Delft heeft zich in een paar jaar ontwikkeld tot een goede paddenlocatie.