Hema-chef steelt voor 30.000 euro aan spullen: ‘Alles wat los en vast zat, verdween in de bigshoppers’

,,Alles wat los en vast zat, verdween in de bigshoppers”, zei de rechter in Den Haag maandag tijdens de behandeling van de zaak. De verduistering zou ruim een jaar doorgegaan zijn. In februari 2018 viel de politie haar woning binnen en vond er 1484 artikelen van de Hema. Van chocolade, tot pennen en camera’s had ze meegenomen.

De vrouw uit Den Haag, die 17 jaar in dienst was bij het bedrijf, gaf leiding aan de voedsel-afdeling. Bij de Haagse rechtbank gaf ze maandag de verduistering toe. ,,Dit zal me nooit meer overkomen. Ik ben vreselijk stom geweest”, aldus de geëmotioneerde vrouw. Haar twee kinderen kampten met schulden en daar wilde ze iets aan doen. Dus begon ze op Marktplaats een handeltje met de gestolen spullen. ,,Ik begrijp dat je je kinderen alles wil geven, maar u bent wel erg ver gegaan”, meende de rechter. ,,U hebt alles overgehad voor uw kinderen, zelfs uw baan.”

Vertrouwen

Volgens de Hema heeft de vrouw voor vijftigduizend euro aan spullen gepikt. De 1484 artikelen die bij de politie-inval in haar woning werden teruggevonden, zouden al dertigduizend euro waard zijn. ,,Mevrouw heeft het vertrouwen dat haar werkgever in haar stelde op grote schaal misbruikt”, vond de officier van justitie.

Hendrik P. (43) was volgens de officier ook betrokken bij de diefstal. De Hagenaar zou na werktijd de tassen vol goederen van de Hema-leidinggevende hebben aangepakt en in de auto hebben geladen. Dat is heling, meende de officier van justitie.

De Hagenaar vond dat hij onschuldig was. Hij had begrepen dat het Hema-personeel tegen korting spullen mochten meenemen. Hij dacht dat Bianca H. er ook voor had betaald. Volgens de officier van justitie had de vriend kunnen weten dat het niét klopte. De advocaat van Bianca H. meende dat de Hema de omvang van de verduistering veel te hoog inschat. Ook andere personeelsleden kunnen bij Delftse vestiging spullen meegepikt hebben, luidde de verdediging. ,,Het is te makkelijk om het allemaal op het bordje van mevrouw neer te leggen.” Op dagen dat Bianca H. niet werkte, zaten er ook ‘forse’ tekorten in de kassa, aldus de advocaat.

De uitspraak is over twee weken.