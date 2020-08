Hendrik (17) gaat filosofisch gesprek niet uit de weg: ‘Nu besef ik me dat ik ook zelf dingen kan veranderen’

Dungeons and Dragons?

„Noem het een uit de hand gelopen hobby! Dungeons en Dragons is een bordspel in middeleeuwse sferen. Met ridders, jonkvrouwen, draken en tovenaars. Je speelt het met een stuk of zes spelers en een spelleider, die we Dungeon Master of DM noemen. We kunnen ons personage - in het Engels character - laten doen wat we willen.



Ik ben de schrijver van het verhaal, waarin de anderen een rol spelen! Alle ‘characters’ hebben hun eigen sterke en zwakke punten. Hiermee vergroten ze hun kans op een bloedstollende overwinning. We zijn er op zo’n zondag zeker vier uur zoet mee.”