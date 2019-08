Henk (68) ging van slechtziend naar blind: ‘Ik ging door een diep dal, maar klom weer uit’

Loebas de blindengeleide-labrador stormt het halletje in, nadat De Blij de voordeur heeft geopend. ,,Nu mag je hem gewoon aaien hoor, want hij heeft zijn beugel niet om”, zegt hij, terwijl hij terugloopt naar de woonkamer. De trouwe viervoeter kwispelt wild enthousiast, terwijl hij zijn deken met zich meesleept. ,,Hij heeft zeker al een cadeau voor je meegenomen? Waar is- ie?” Waarop hij op de tast de deken van Loebas afpakt en hem netjes teruglegt in zijn mand. De hond betekent alles voor hem. ,,Als het even tegenzit, dan gaat hij volgend jaar met pensioen”, vertelt De Blij. ,,Maar dat heeft-ie wel verdiend na negen jaar.”



De overgang van slechtziend naar blind gebeurde niet van de een op de andere dag. ,,Dat gaat eigenlijk heel langzaam”, vertelt hij. Zijn blikveld werd steeds kleiner, hij vergelijkt het met een koker. ,,Je moet dan echt zoeken naar het glas op tafel. Zat ik aan een zwarte tafel, dan bestelde ik bier of jus d’orange, zat ik aan een witte tafel dan werd het al snel cola. Als het contrast maar groot was. Op het moment dat ik blind werd, gaf dat ook een soort rust. Ik zag niets meer, dus ik hoefde niet meer te zoeken of aan contrasten te denken.”