Herman (66) wil ziekenhuizen helpen: ‘Omdraaien van patiënten gaat zo een stuk sneller’

Burgemees­ter Marja van Bijster­veldt reikt negen lintjes uit in Delft, zeven onderschei­din­gen in Pijnacker-Noot­dorp

13:29 Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft negen lintjes uitgereikt aan Delftenaren. In Pijnacker-Nootdorp zijn zeven lintjes uitgereikt door de burgemeester en in Midden-Delfland één. Dit gebeurde niet met een ceremonie, maar via een videoverbinding in verband met het coronavirus.