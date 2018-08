Herstelacademie in Delft is 'schuilplaats bij tegenslag'

Het hoorde er een beetje bij in zijn vak; borrel hier, etentje daar, mét wijn. Jan Mostert (53) werkte dertig jaar lang als key-accountmanager in de groente- en fruitbranche. Vanuit die functie onderhield hij de contacten met de belangrijkste klanten van zijn bedrijf. Elke dag werd er wel iets beklonken. En elke dag kwam er wel een drankje aan te pas. ,, Het werk was stressvol. Ik was er altijd voor anderen, maar niet voor mezelf. De alcohol werd zelfmedicatie, het was ontspanning.''