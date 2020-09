Hester en Roelof verkopen hun hoekwoning in Delft: ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’

Het stel betrok de woning begin 2007. Na een studie in Delft en het eerste koophuis - een dubbele bovenwoning – kreeg het stel kinderen en wilden ze graag naar een kindvriendelijke buurt en een huis met een tuin. ,,Het leuke is dat dit een ideale plek is voor gezinnen. Maar ook voor stellen, je zit hier op loopafstand van de binnenstad en het station”, legt Roelof uit. ,,En we waren ook wel gecharmeerd van de architectuur en het feit dat de wijk heel ruim is opgezet.”