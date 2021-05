Het Delftse offshorebedrijf GBM Works trilt windturbines sneller en stiller de grond in

Technische Dienst Dit Delftse bedrijf maakt perfecte brace in 5 minuten: ‘Ambitie om leidende Europese speler te worden’

6 mei Miljoenen mensen wereldwijd maken gebruik van een orthese of prothese. Het precies passend maken hiervan is kostbaar en tijdrovend. De Delftse startup Manometric bedacht een oplossing. Zij leveren nu maatwerk, en dat met vijf minuten arbeid per product in plaats van vijf uur. Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Technische Dienst.